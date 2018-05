Avaí contrata Fredson e renova com Eltinho até 2012 O Avaí anunciou a contratação do volante Fredson, que estava no Goiás, para a próxima temporada. Depois de chegar a Florianópolis, o jogador passou por exames nesta terça-feira e já assinou com o clube catarinense. Sua apresentação ainda será marcada.