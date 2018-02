Avaí decide acesso sem artilheiro O Avaí inicia a semana condicionado à conquista de um ponto em seu jogo diante do Fortaleza, para garantir o acesso à Série A do Campeonato Braileiro. O principal desfalque na partida do próximo sábado diante do Fortalerza, na capital cearense, será o atacante Evando, o principal artilheiro do time com oito gols. O técnico Roberto Cavalo já antecipou a tendência de escalar Joelson para a posição, dada a sua destacada atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia no último sábado. O time ainda contará com o reforço do zagueiro Nailton, que cumpriu suspensão na última partida. A torcida, contagiada pelo grande passo dado ao acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, deve estar presente em Fortaleza (CE).