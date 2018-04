Avaí defende invencibilidade no jogo contra o Náutico Mais do que defender a invencibilidade de oito jogos, o Avaí quer fechar a sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com aproveitamento acima da média pretendida pelos seus jogadores. Se vencer o Náutico, neste sábado, a partir das 18h30, em Florianópolis, o time catarinense alcançará 30 pontos, seis a mais da estimativa prevista para o turno na equação necessária para se manter na Série A.