Avaí defende liderança da Série B Prioridade na marcação e o aproveitamento máximo de jogadas em contra-ataques. Esta é a proposta de jogo defendida pelo Avaí no confronto diante do Brasiliense, neste sábado, a partir das 16 horas, em Taguatinga/DF, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarinense defenderá a invencibilidade e a liderança do quadrangular final preocupado, exclusivamente, em não tomar gols. O técnico Roberto Cavalo chegou a declarar que, pela primeira vez, na competição, exigirá uma postura extremamente defensiva da equipe. Tanto que escalou três volantes e apenas um homem de armação. "O jogo de Brasília e a chave para nossa classificação", definiu, acrescentando que um empate neste sábado, combinado com vitória na penúltima rodada, diante do Bahia, em casa, dará ao Avaí uma das duas vagas na Série A de 2005. O time atuará completo, inclusive com a volta dos volantes Juliano, Marcos Basílio e o lateral-esquerdo Badé, que na vitória sobre o mesmo Brasiliense (1 a 0), há uma semana, cumpriram suspensão automática.