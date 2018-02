Avaí define titulares só na quinta A dependência por um jogador, o volante Marquinhos, apontado como principal homem de marcação no meio-de-campo, fez o técnico Roberto Cavalo adiar para esta quinta-feira a definição do time titular do Avaí, que no sábado cumpre a última partida da temporada diante de sua torcida e a penúltima nas finais do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo contra o Bahia é, segundo o treinador, o mais importante do time na disputa por uma vaga na Série A de 2005 e precisa ser encarado com extrema seriedade. "Se perder, estamos definitivamente fora", alerta Cavalo. A expectativa pela recuperação do volante Marquinhos, que há oito dias se lesionou no joelho, vem alimentando a incógnita do treinador. Ele é apontado como fundamental à estratégia defensiva da equipe diante de um adversário que promete se apresentar com forte poder ofensivo. O jogador se submeterá a um teste na tarde desta quinta-feira, quando então a equipe ficará oficialmente definida. Por conta da indefinição do jogador, Cavalo garantiu apenas o volante Marcos Basílio e Marquinhos Paraná como participantes da partida no meio campo. Assegurou, no entanto, a escalação de Juliano na zaga, em substituição a Naílton, suspenso, porém sustenta dúvidas quanto a participação de Luizinho Neto ou Edilson para a lateral-direita.