Avaí demite o técnico Márcio Araújo Praticamente eliminado na Série B do Brasileiro, após sofrer três derrotas consecutivas na segunda fase, o Avaí decidiu demitir o técnico Márcio Araújo. Para as últimas três partidas pelo grupo A do campeonato, o time catarinense será comandado interinamente pelo treinador da equipe juvenil, o ex-goleiro Joceli dos Santos. Joceli dos Santos já foi treinador da equipe em 1994 e em 1996. E para o diretor de futebol Alexandre Espíndola, é o nome certo por conhecer o elenco do clube. O dirigente do Avaí também agradeceu ao trabalho da antiga comissão técnica, que atingiu o primeiro objetivo do clube, que era fugir do rebaixamento. Mas ele acha que ainda dá para se recuperar na competição, mesmo estando sem somar ponto. No grupo A, o Grêmio lidera com 9 pontos, seguido pelo Santa Cruz, que tem 6 seis, e pelo Santo André, com 3. Depois de perder em casa para o Santo André, no sábado, o Avaí enfrentará o time paulista novamente, terça-feira, no Estádio Bruno Daniel, no ABC. Durante sua permanência no comando do Avaí, Márcio Araújo fez 14 de jogos, sendo 7 em casa e 7 fora, conseguindo 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.