Avaí demite toda a comissão técnica O Avaí demitiu nesta quinta-feira toda a sua comissão técnica. O anúncio foi feito pelo presidente do clube João Nilson Zunino, sob alegação de uma ampla reformulação no clube que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Lula Pereira já foi substituído por Play Freitas, ex-União São João/SP, que vinha atuando como auxiliar-técnico. Além de Lula, o suíço Eric Lovey, então diretor de futebol, também foi afastado do cargo, assim como foram demitidos os preparadores físicos Eliton Furlan e Waldimar Gonçalves e o gerente de futebol, o ex-volante do Grêmio João Antônio. Divergências internas foram a principal causa das demissões. "Não quero que a torcida interprete esta iniciativa como um passo atrás no nosso projeto de alcançar a primeira divisão", afirmou Zunino.