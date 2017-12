Avaí denuncia favorecimento ao Fortaleza "Temo pela lisura da competição e pelo Bahia". A declaração foi do presidente do Avaí João Nilson Zunino ao saber que o árbitro Heber Roberto Lopes foi designado para apitar Fortaleza x Bahia, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro da Série B. O árbitro paranaense polemizou sua última atuação em Florianópolis, quando anulou um gol legítimo do Avaí, diante do Fortaleza, primeira partida da equipe catarinense nas finais da Série B. O Avaí, em nome de um torcedor, chegou a encaminhar à CBF um protesto, acompanhado de provas documentais, entre elas uma fita de vídeo contendo o polêmico lance. Ao longo do torneio, Zunino vem denunciando um certo favorecimento ao time cearense e entre os seus argumentos, o grande número de pênaltis anotados a seu favor. Já em relação a Sávio Spínola Fagundes Filho, que vai conduzir a partida do seu time diante do Brasiliense, sábado, às 16 horas, em Taguatinga, o presidente avaiano o considera um dos melhores do quadro da CBF. "Trata-se de um excepcional árbitro. Teve uma brilhante atuação na difícil partida que fizemos com o Bahia, em Salvador", conceitua.