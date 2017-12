Avaí derrota Brasiliense e lidera Série B Com um placar magro, mas muito importante, o Avaí-SC venceu o Brasiliense por 1 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio da Ressacada em Florianópolis, Santa Catarina. Com a vitória, o time catarinense assumiu a liderança isolada do quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B, com cinco pontos. Já o Brasiliense ocupa a lanterna com apenas três pontos ganhos. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, em Brasília, e outro resultado negativo pode eliminar o time candango da luta pelo acesso à Série A em 2005. O jogo começou truncado e com as duas equipes apenas se estudando. Mas jogando em casa, o Avaí tomava mais iniciativa. Aos poucos, o Brasiliense foi equilibrando as ações em campo. A primeira chance de gol foi do time visitante. O meia Iranildo cobrou escanteio da direita e quase fez gol olímpico, mas graças ao goleiro Adinam, que espalmou, a bola não entrou. Aos 12 minutos, os catarinenses responderam também com bola parada. Numa cobrança de escanteio do lado direito, por pouco o zagueiro Naílton não fez de cabeça. Aos 25 minutos, a defesa do Avaí falhou, o atacante Tiano aproveitou e cruzou, mas Iranildo perdeu em cima da linha. Aos 31 minutos, foi a vez do Avaí levar perigo, novamente em escanteio. O lateral Luizinho Netto bateu, mas Naíton chegou atrasado no lance. O Avaí abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo. O atacante Evando recebeu na entrada da área do lado direito, driblou o goleiro e depois de dividir com o zagueiro, chutou e a bola entrou devagar. Um gol chorado, mas muito comemorado pela torcida. Em desvantagem, o Brasiliense foi para o ataque. Aos 33 minutos quase empatou. O meia Iranildo recebeu dentro da área, girou rápido e bateu forte, Adinam fez boa defesa e garantiu a vitória dos catarinenses. Nos últimos minutos, o Avaí se fechou na defesa e, com justiça, garantiu o placar e a vitória.