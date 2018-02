Avaí derruba o invicto Paulista O Avaí continua sendo implacável com os clubes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira à noite, no Estádio da Ressacada, os catarinenses venceram o Paulista, por 2 a 1, quebrando a invencibilidade do time de Jundiaí na competição. Agora o único invicto é o Brasiliense. Antes desta vitória, o Avaí já tinha vencido outros quatro clubes paulistas: Santo André, Mogi Mirim, Marília e Portuguesa. Com esta nova vitória, chegou aos 17 pontos. O Paulista soma o mesmo número de pontos. O jogo começou muito centralizado, prevalecendo os dois sistemas de marcação. Mas aos poucos, o Paulista dominou as ações, saindo em velocidade e até criando algumas chances de perigo para o goleiro Adnam. A melhor chance, porém, saiu numa cobrança de falta de Amaral, que o goleiro defendeu parcialmente e quase, no rebote, João Paulo completou. Mas quem não faz toma. E o castigo foi dobrado, porque o Avaí abriu o placar aos 45 minutos. Após cobrança de escanteio a bola sobrou na entrada da grande área para o lateral Luizinho Netto, que arriscou o chute. A bola quicou e o goleiro Rafael errou no encaixe da bola, falhando no lance. Ele próprio reconheceu o erro ao levantar as mãos e pedir desculpas aos companheiros, que foram para cima do juiz por causa da não existência do escanteio que redundou no lance do gol. O Avaí voltou para o segundo tempo cauteloso, mas o Paulista não levou perigo. Aos 19 minutos, Juliano, volante do time da casa, foi expulso por jogada violenta. O que era para ser uma desvantagem, se tornou o contrário. O Avaí passou a explorar bem os contra-ataques e poderia ter feito muito mais gols. Joélson chutou para fora aos 21 minutos. Cinco minutos depois, ele próprio entrou pelo lado direito da área e chutou forte para a defesa de Rafael. Aos 29 minutos, saiu o segundo gol. Luizinho Netto levantou a bola na cobrança de falta, Téio subiu de cabeça com Danilo e a bola entrou. O gol foi de Téio, mas a bola bateu nitidamente nas costas do zagueiro do Paulista. O Paulista não reagiu, pelo contrário, passou mais sufoco. Aos 31 minutos, Luizinho Netto, cobrando falta, mandou a bola no travessão. Depois disso, o Avaí tratou de se defender. O técnico Marcos Paquetá tirou o ataque Flávio Dias para a entrada do volante Bidu. Era sinal de que era para garantir a vitória. Aos 44 minutos, o zagueiro Marcelo Tavares se chocou com Abraão e o juiz marcou pênalti, muito discutido. Na cobrança, Davi diminuiu, já aos 47 minutos. Na próxima rodada, o Avaí volta a atuar em casa, no clássico com o Joinville, terça-feira. O Paulista tentará a reabilitação em casa, dia 4, contra o Ituano.