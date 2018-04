Avaí 'desiste' de 2011 e acerta com técnico Mauro Ovelha O Avaí anunciou nesta quarta-feira a contratação de Mauro Ovelha para treinar a equipe nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O técnico campeão catarinense no primeiro semestre com a Chapecoense vai ser apresentado na quinta-feira, apenas. Desta forma, ele não comanda a equipe no jogo de logo mais, contra Cruzeiro, em Florianópolis, pela 35.ª rodada do Brasileirão.