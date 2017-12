Avaí destaca entrosamento do time Para os jogadores do Avaí, o entrosamento do elenco é o segredo para ocupar a liderança do quadrangular final da Série B do Brasileiro. "Estamos bem à vontade e perfeitamente identificados um com o outro nas situações de jogo", disse o volante Marcos Basílio, que volta ao time após cumprir suspensão. O próximo jogo do Avaí será sábado, fora de casa, contra o Brasiliense. E o técnico Roberto Cavalo já confirmou que irá manter a escalação com 3 volantes. A única dúvida é na lateral-direita: Edilson e Luizinho Neto brigam pela vaga.