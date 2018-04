Avaí e Ceará vencem na Série B O Avaí deu um largo passo para chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Fortaleza, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A vitória deixou o time catarinense ainda na sexta posição, mas agora com 35 pontos, a um ponto de atingir seu objetivo. O Fortaleza continua com 36 pontos, já classificado. O plano de jogo do Fortaleza foi atrapalhado logo aos 12 minutos com a expulsão do zagueiro Nivaldo. O Avaí se aproveitou para dominar o jogo, embora só tenha marcado seu gol aos 43 minutos com Joelson. No segundo tempo, nada mais aconteceu. O time da casa se arriscou pouco e o Fortaleza preferiu evitar sofrer mais gols. Em Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, o Ceará venceu o rebaixado Londrina, por 2 a 1. Os cearenses chegaram aos 27 pontos, em 11º lugar, enquanto o time do Paraná continua na vice-lanterna, com apenas 16 pontos e já rebaixado para a Série C em 2005. Zezinho abriu o placar aos 12 minutos, de cabeça, mas aos 20 minutos, o zagueiro Luís Oscar, também de cabeça, empatou. O Londrina poderia ter virado o jogo numa cobrança de pênalti de Alessandro, defendido pelo goleiro Marcelo Silva. No segundo tempo, aos 18 minutos, Batata fez o gol da vitória. O jogo realizado à tarde, no Estádio do Arruda, em Recife, entre Santa Cruz e Remo não acabou. O jogo estava 3 a 1 para o time da casa, quando foi interrompido pelo juiz por falta de iluminação, aos 27 minutos do segundo tempo. Para evitar polêmica, o de partamento técnico da CBF determinou que os 18 minutos restantes sejam disputados nesta quarta-feira, quando o Santa Cruz deve confirmar sua vitória.