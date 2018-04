Avaí e Chapecoense fazem duelo catarinense em clima de decisão no Brasileiro

Em clima de decisão por lutarem contra o rebaixamento, Avaí e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 19 horas, na Ressacada, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes estão em situação delicada na tabela de classificação.

Apesar de não perder há três jogos, o Avaí aparece na vice-lanterna, com 22 pontos, a três da própria Chapecoense, que por enquanto está fora da zona de rebaixamento, com 23 pontos, em 15.º lugar. O time de Chapecó vem de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na última quarta-feira, dentro da Arena Condá.

O técnico Claudinei Oliveira ganhou uma boa notícia para o duelo catarinense. Após ter deixado o treino de quinta-feira mais cedo, o volante Simião foi liberado pelo departamento médico, treinou normalmente na sexta e foi confirmado no time titular. Assim, ele formará o meio-de-campo com Judson e Pedro Castro. O técnico considera o experiente Juan como um meia-atacante, quase um ponta pelo lado direito.

Desde o início da competição o Avaí trabalhava com o objetivo de somar muitos pontos em casa, onde empatou nas duas últimas vezes em que atuou diante de sua torcida. Ficou no 0 a 0 com o Santos e na última vez igualou em 1 a 1 com o São Paulo. Neste intervalo, ganhou do Vitória, por 1 a 0, em Salvador. "O importante é pontuar, mas pelas circunstâncias, temos que pensar sempre em vencer" discursou o técnico do clube.

Pelo lado da Chapecoense, Vinícius Eutrópio ganhou dois reforços. Recuperado de uma lesão na coxa, o atacante Arthur voltou a ficar à disposição. A tendência é que volte ao time titular, mas Wellington Paulista corre por fora pela vaga.

Além de Arthur, a outra novidade fica por conta do volante Moisés Ribeiro. Ele cumpriu suspensão automática na última rodada e treinou entre os titulares. Enquanto isso, o recém-contratado Canteros apareceu no BID e deve ficar como opção no banco de reservas. Ele foi contratado para suprir a saída de Andrei Girotto, negociado com o Nantes, da França. O argentino, que atua como volante e meia, tem vínculo com o Flamengo até julho de 2018 e vem de empréstimo para o Velez Sarsfield, da Argentina.

"O jogo contra o Avaí acabou se transformando em um campeonato à parte por se tratar de um clássico e de um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Virou um jogo de seis pontos. Respeitamos sempre o adversário, mas vamos para Florianópolis para conquistar os três pontos", afirmou Vinícius Eutrópio, de olho na reabilitação.