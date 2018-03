Avaí e Náutico vencem pela Série B Na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí levou a melhor sobre o Criciúma, vencendo o clássico catarinense por 3 a 0. O jogo acabou com dois jogadores do Criciúma expulsos e com muita reclamação sobre o árbitro Jéferson Schimit. Em Recife, o Náutico venceu o CRB, por 3 a 1. A vitória no Estádio da Ressacada reabilitou o Avaí da derrota por 2 a 1 para o CRB, na rodada anterior, e levou o time catarinense aos 12 pontos, em quarto lugar. O Criciúma continua com seis pontos, na 20.ª posição e na zona do rebaixamento. O clássico foi bem equilibrado no primeiro tempo, até os 45 minutos do primeiro tempo quando o juiz marcou uma penalidade máxima de Luciano, que dominou a bola no peito, mas o juiz viu mão na bola. Na cobrança, Fábio Mineiro converteu. A situação ficou pior para o Criciúma com a expulsão de Ramon, aos nove minutos do segundo tempo ao dar uma cotvelada num adversário. Aos 16 minutos, Léo Mineiro ampliou e dez minutos depois Chiquinho completou o placar. O atacante Vágner Carioca também foi expulso por reclamação, após ter recebido uma falta. Já no jogo de Recife (PE), no Estádio dos Aflitos, o Náutico mereceu vencer o CRB, por 3 a 1, na primeira derrota do time alagoano fora de casa. A vitória deixou o time pernambucano com 10 pontos, em sétimo, enquanto o CRB, que vinha de três vitórias seguidas, ficou com 11 pontos, em quinto. O time da casa mandou em campo no primeiro tempo, quando abriu o placar com David, aos 18 minutos. O CRB voltou melhor no segundo tempo e empatou com o lateral Thúlio, aos cinco minutos. O Náutico correu atrás do prejuízo, desempatando com Romualdo, aos 31 e Kuki, aos 44 minutos abrindo vantagem na artilharia, agora com sete gols, dois a mais do que Finazzi (Paulista), Adriano Magrão (Anapolina) e Alecsandro (Vitória).