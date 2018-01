Avaí e Paulista vencem pela Série B Com um gol de pênalti aos 47 minutos do segundo tempo, o Avaí venceu o Marília, por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira à noite, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a terceira derrota consecutiva do time do interior paulista, que continua com 13 pontos, um atrás dos líderes Botafogo e Sport. O Avaí também soma 13 pontos, em quarto lugar. Em Caxias do Sul, o Paulista, também de virada, venceu o Caxias por 2 a 1. O time paulista agora tem 13 pontos, em quinto lugar. O Caxias continua com nove pontos, em 18º lugar. O Marília teve tudo para vencer em Florianópolis. Saiu na frente logo aos três minutos com Romualdo. Depois criou inúmeras chances de gol e poderia até aplicar uma goleada no adversário. O MAC também dominou o segundo tempo, mas cedeu o empate no final. Maricá, cabeça, aproveitou a cobrança de escanteio aos 40 minutos. Aos 46 minutos Adeilson cortou a bola com o braço e o juiz anotou pênalti. Na cobrança, Brener converteu aos 47 minutos. Um castigo para o time paulista. Em Caxias do Sul, o Paulista conquistou uma importante vitória. Os gols saíram no segundo tempo. Henrique abriu o placar para o Caxias, após rebatida da defesa. Um minuto depois Julinho empatou com um chute cruzado. O gol da vitória foi marcado por Isaías aos 34 minutos.