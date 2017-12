Avaí e Sport se enfrentam em Florianópolis Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Avaí e Sport se enfrentam nesta sexta-feira à noite, às 20h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Com um elenco forte, os nordestinos ainda não encontraram seu melhor futebol, ao contrário dos sulistas que, com um time bom e barato está disputando a liderança. O Avaí é atualmente o quarto colocado com sete pontos e, dependendo do resultado pode assumir a ponta da tabela. O Sport, é apenas o 17º colocado, com quatro pontos e uma goleada por 7 a 1 sofrida na segunda rodada, para o Marília. Para sua segunda partida no comando do Rubro Negro, o técnico Luiz Carlos Ferreira terá que contornar quatro desfalques. Emerson, suspenso, Wendel, Luciano Baiano e Nildo, machucados, são problemas. Nesta quinta-feira, um dia antes do aniversário de 99 anos do clube, o time já viajou para Santa Catarina. No Avaí, o técnico Marcos Paquetá recebeu uma boa notícia: ganhou mais três reforços. Chegaram o volante Juliano, o atacante Silvinho e o zagueiro Daniel. Para o confronto, o técnico terá que achar substitutos para Edílson e Joelson, suspensos, e Luizinho Neto e Éder, lesionados. A boa nova é que Tico retorna no ataque. A rodada ainda terá Portuguesa x América-RN, no Canindé. No sábado serão disputados quatro jogos e mais quatro no domingo. Confira os jogos: sábado - 16 horas - Náutico x América-MG, Anapolina x Ituano, Paulista x Mogi Mirim ; 18 horas - Marília x Santo André; domingo - 11 horas (TV Record) - Ceará-CE x Bahia; 16 horas - São Raimundo x Fortaleza; Brasiliense x Vila Nova-GO; 17 horas - CRB x Remo.