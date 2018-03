Avaí empata com o Botafogo em Caio Martins O Botafogo continua sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca não passou de um empate por 1 a 1, com o Avaí, hoje, em Caio Martins. O jogo foi de baixa qualidade técnica e o público mais uma vez deixou o estádio pedindo um time capaz de disputar uma vaga à Série A. Na estréia, o Botafogo perdera por 2 a 1 para o Vila Nova-GO. Até que o Botafogo começou empolgado, com o apoio de sua torcida. Foi logo buscando o ataque, tentando decidir o jogo de início. Demonstrava, porém, pouca objetividade. Os laterais corriam com a bola dominada, em piques de mais de 50 metros. Depois, voltavam e a recuavam. O lance crucial da partida ocorreu aos 17 minutos. O zagueiro Gilmar agarrou Brener num contra-ataque do Avaí e foi expulso. O Botafogo descontrolou-se, passou a errar passes seguidamente e impacientava os torcedores. O Avaí então teve o domínio do jogo. Com velocidade, levava perigo a todo instante. Aos 39, Alexandre Silva arriscou um chute de longe, a bola quicou na frente do goleiro Max e o enganou: Avaí 1 a 0. Apesar da vantagem, o Avaí voltou para o segundo tempo com menos disposição. O Botafogo partiu para o ataque e chegou ao empate aos 12 minutos, em pênalti bem cobrado por Dill. Com a entrada de Daniel no lugar de Camacho, o Alvinegro aumentou o volume de jogo, criou outras oportunidades e por pouco não desempatou. Também apresentava-se com mais preparo físico. No final, Fabrício Carioca, do Avaí, também foi expulso. Ficha Técnica Botafogo: Max; Márcio Gomes (Leandrão), Sandro, Gilmar e Renatinho; Túlio, Fernando, Almir, Valdo e Camacho (Daniel); e Dill (Fábio). Técnico: Levir Culpi. Avaí: Gustavo; Maricá, Max Sandro, Marcão e Fábio Vidal; Alexandre Silva, Mancuso, Mazinho e Abedi (Reinaldo); Brener (Marco Túlio) e Luciano (Fabrício Carioca). Técnico: Lula Pereira. Gols: Alexandre Silva aos 39 minutos do primeiro tempo; Dill aos 12 do segundo. Árbitro: Wallace Nascimento (ES). Cartão vermelho: Gilmar e Fabrício Carioca. Cartão amarelo: Fernando, Gustavo, Abedi, Max Sandro, Dill, Mancuso, Túlio e Fabrício Carioca. Local: Caio Martins (Niterói).