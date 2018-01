Avaí encara o Corinthians, melhor mandante da história, para evitar rebaixamento

Além de conquistar a competição com antecedência, o time alvinegro bateu um recorde nesta temporada de melhor mandante da história dos pontos corridos. Mesmo faltando um jogo para disputar em sua arena, o Corinthians tem 90,7% de aproveitamento dos pontos, com 16 vitórias, um empate (contra o Grêmio) e uma derrota (diante do Palmeiras).

O Avaí é o 16.º colocado com 41 pontos e tem chances de ser ultrapassado por três times da zona de rebaixamento: o Figueirense (17.º) e o Vasco (18.º), ambos com 40 pontos, e o Goiás (19.º), que tem 38. Por isso, para não contar com outros resultados precisa vencer.

Se empatar, rebaixa o Goiás, que recebe o São Paulo, mas precisará secar o Figueirense, que joga em casa contra o Fluminense, e o Vasco, que visita o Coritiba. Se perder, precisa rezar para que os três adversários percam suas partidas.

O técnico Raul Cabral não revelou a escalação, mas confirmou uma baixa: o atacante Léo Gamalho sente dores na coxa e foi vetado. "Estamos testando outras opções, usamos uma maneira com e outra sem referência, como usamos em outra ocasião com o Anderson Lopes. Temos a volta também do William, que trabalha forte, o André Lima, isso vai depender", despistou.