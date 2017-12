Avaí espera casa cheia contra o Fortaleza Casa cheia. É a aposta do time do Avaí para o primeiro de seis combates valendo o acesso à primeira divisão de 2005. No jogo de sábado, às 16 horas, diante do Fortaleza, são esperados 15 mil torcedores no estádio da Ressacada, que tem capacidade para 17 mil torcedores. "Começar em casa e com o incentivo de nossa torcida é sempre uma motivação a mais", convocou, o zagueiro Júlio Cesar, descartando qualquer hipótese de tropeço no domicílio. Júlio Cesar, que passou a titular da equipe nas últimas seis partidas do torneio, já que Téio sofreu um estiramento muscular, aponta a sintonia existente no grupo de jogadores como uma grande aliada para o sucesso nas finais do brasileiro. "Muitos dos jogadores que estão hoje no Avaí, um dia já estiveram na Série A. O desejo deles é muito grande em poder voltar", acrescentou o zagueiro, que iniciou carreira no Camaçari (BA) e que até o final do ano passado, quando chegou no Avaí, disputou o campeonato boliviano pelo Aurora, da cidade de Cochabamba e que em 1999 atuou no Goiás, ano que a equipe goiana foi campeã da Série B. No treino tático, comandado nesta quinta-feira pelo técnico Roberto Cavalo, no estádio da Ressacada, a novidade foi a presença do volante Marquinhos. Desde a última quarta-feira, o principal marcador avaiano vem se submetendo a tratamento intensivo para se curar de uma gripe que o deixou dois dias afastado das atividades do dia a dia do time.