Avaí espera Palmeiras para ?jogo do ano? O Avaí dá a largada, neste sábado, ao desafio de superar uma das tarefas mais difíceis de sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B. Sua classificação para a próxima fase está condicionada ao aproveitamento de 100% dos pontos que serão disputados nas próximas duas partidas. E o primeiro passo à consolidação de seu projeto, o time catarinense espera confirmar esta noite, a partir das 21h45, diante do Palmeiras, diante de sua torcida. "O jogo do ano", foi a denominação encontra à partida pela sua importância. O técnico Jair Pereira, acrescentou mais um ingrediente, afirmando que seus jogadores vão precisar levar um ?choque elétrico? para que todos se comprometam com a responsabilidade. Tradicionalmente forte e objetivo, na Ressacada, o Avaí também espera contar com o incentivo de sua torcida para selar a vitória. Na sua última apresentação, em casa, a equipe de Florianópolis goleou o Vila Nova por 5 a 2, com três gols do atacante Celso. A equipe entra em campo modificada em pelo menos uma posição em relação a que foi derrotada na última rodada pelo Londrina. O goleiro Gustavo perdeu a posição para Gilberto. O técnico Jair Pereira justificou a troca destacando que Gilberto, além de apresentar melhor saída de bola, também tem bom aproveitamento nas saídas do gol. Mazinho, que há um mês esteve afastado por conta de uma lesão, embora sem muito ritmo de jogo, aparece como outro reforço para o meio campo avaiano.