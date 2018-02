Avaí está preparado para a pressão O Avaí depende apenas de um empate contra o Fortaleza, neste sábado, no estádio Castelão, na capital cearense, para garantir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas sabe que enfrentará muita pressão do adversário, que também luta pela vaga. O Avaí está em segundo lugar no quadrangular final da Série B, com 8 pontos. O Fortaleza tem 5, assim como o Bahia, que enfrenta o já garantido Brasiliense. "Já sabemos que a pressão será muito grande. Mas não significa que ficaremos limitados apenas a nos defendermos. É um jogo que vai exigir muita paciência", afirmou o goleiro Adinam. A equipe catarinense atuará desfalcada do atacante Evando, suspenso, e do lateral Badé, que não renovou seu contrato, vencido nesta sexta-feira. Sem ter um especialista para a lateral-esquerda, o técnico Roberto Cavalo determinou que o volante Marquinhos e o meia Paulista se revezem no setor. Assim, o time jogará no esquema 3-6-1, já que mesmo o atacante Joelson terá a obrigação de marcar, deixando Tico sozinho na frente.