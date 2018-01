Avaí estréia com vitória na Série B Além da vitória do Santa Cruz sobre o União São João, por 3 a 0, outros três jogos abriram o Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira à noite. O Avaí, que sonha em participar da Série A para acompanhar Figueirense e Criciúma, venceu o Ceará por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Mancuso, aos 17 minutos do segundo tempo. Ele acertou um chute com efeito se recuperando do pênalti perdido no primeiro tempo defendido pelo goleiro Magrão. Em Caxias do Sul, em jogo muito equilibrado, Caxias e Gama empataram por 1 a 1. O time da casa saiu na frente no primeiro tempo com gol de Luciano Rosa, mas cedeu o empate no segundo com Leonardo Manzi, ex-atacante do rival Juventude. Outro bom jogo aconteceu em Natal, onde o "clássico dos Américas" terminou empatado por 2 a 2. O América Mineiro saiu na frente, abrindo 2 a 0 com Marciano e Alessandro. Mas o time da casa reagiu com gols de Sandro Gaúcho e Edinho.