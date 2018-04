Avaí ganha do Guará em Florianópolis com dois gols do meia Marquinhos

FLORIANÓPOLIS - O Avaí derrotou o Guaratinguetá por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. Assim, o time catarinense comemorou a sua primeira vitória no campeonato e chegou aos quatro pontos, deixando o adversário paulista com três.

Contando com o apoio de sua torcida, o Avaí queria mostrar um futebol melhor do que visto no empate por 1 a 1 com o Oeste, em Itápolis. Por isso, logo procurou o ataque e abriu o placar aos nove minutos. Após passe de Cléber Santana e cruzamento de Márcio Diogo, o experiente meia Marquinhos se esticou para chutar e completar para as redes.

Em seguida, quase Alex Afonso empatou. Ele roubou a bola de Alef, driblou o goleiro Diego e ficou com o gol livre. Bateu de perna esquerda, mas a bola tocou no pé da trave. O Avaí, quando chegou, foi mais eficiente. Aos 42 minutos, ampliou novamente com Marquinhos. Ele cobrou uma falta com categoria, de curva e sobre a barreira para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Guaratinguetá avançou a marcação e assusto aos dois minutos, quando Jonatas Belusso marcou o gol, mas a arbitragem errou ao marcar impedimento. Aos 27, o mesmo Jonatas Belusso invadiu a área e foi empurrado por Alef, que cometeu pênalti e foi expulso. Na cobrança, Jonatas Belusso diminuiu para 2 a 1.

O Guaratinguetá continuou em cima e o Avaí, com um jogador a menos, recuou e passou sufoco nos últimos minutos. Mesmo assim, o time catarinense garantiu o resultado. Na sexta-feira, o Avaí volta a campo, desta vez diante do Icasa, em Juazeiro do Norte (CE). E no sábado, o Guaratinguetá visita o Bragantino em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 2 x 1 GUARATINGUETÁ

AVAÍ - Diego; Vinícius Bovi, Leandro Silva, Alef e Jefferson Maranhão; Alê, Eduardo Costa, Cléber Santana e Marquinhos (Diego Jardel); Márcio Diogo (Alex Lima) e Reis (Tauã).

Técnico - Ricardinho.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Murilo (Bruno Formiggoni), Leandro Ferreira, Marquinhos e Ruan; Acleisson, Allan Dias, Renato Peixe e Juninho (Douglas Tanque); Jonatas Belusso e Alex Afonso (Thiago Silvy).

Técnico - Carlos Octávio.

GOLS - Marquinhos, aos 9 e aos 42 minutos do primeiro tempo; Jonatas Belusso (pênalti), aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Murilo, Allan Dias, Ruan, Acleisson e Thiago Silvy (Guaratinguetá); Eduardo Costa (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Alef (Avaí).

RENDA - R$ 38.060,00.

PÚBLICO - 3.683 pessoas.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).