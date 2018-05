Avaí ganha do Náutico na despedida do Campeonato Brasileiro

O Avaí fechou com chave de ouro a sua grande campanha no Brasileirão. Mesmo jogando fora de casa e já sem treinador - Silas resolveu deixar o cargo -, o time catarinense derrotou o rebaixado Náutico por 1 a 0, na noite deste sábado, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Candidato ao rebaixamento nas primeiras rodadas do campeonato, o Avaí conseguiu fazer uma grande campanha e terminou a disputa com 57 pontos, com vaga na Copa Sul-Americana de 2010. O Náutico, por sua vez, já tinha caído para a Série B no último jogo, somando neste sábado mais uma derrota: ficou com apenas 38 pontos, em penúltimo lugar.

Como Silas já acertou sua saída do cargo, o Avaí foi comandado neste sábado pelo interino Paulo Pereira, que é irmão do antigo treinador. A troca de comando não alterou o futebol do time catarinense. Do lado do Náutico, a ordem era tentar honrar a camisa do clube e se despedir do Brasileirão com dignidade, mas nem isso foi possível fazer.

O único gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo. Foi aos 35 minutos, quando o lateral-esquerdo Eltinho fez 1 a 0 para o Avaí. Já em ritmo de férias, o time catarinense teve outras chances para ampliar, mas nada conseguiu. Enquanto isso, o Náutico também criou suas oportunidades, sem sucesso. E deu adeus à elite do futebol brasileiro com mais uma derrota, para tristeza de sua torcida.

FICHA TÉCNICA:

Náutico 0 x 1 Avaí

Náutico - Gledson; Patrick, Vágner Silva (Cláudio Luiz), Onildo e Wellington (Michel); Nilson, Douglas Maia, Mariano Torres e Ailton; Carlinhos Bala e Ferreira (Kuki). Técnico: Geninho.

Avaí - Eduardo Martini; Rafael, Augusto e Emerson; Medina, Uendel, Ferdinando, Marquinhos, Muriqui (Gustavo) e Eltinho (Marcus Winícius); e Cristian (Roberto). Técnico: Paulo Pereira.

Gol - Eltinho, aos 35 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - João Alberto Gomes Duarte (RN).

Cartão amarelo - Nilson, Uendel e Muriqui.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio dos Aflitos, em Recife.