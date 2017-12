Avaí ganha do União Barbarense no final O sonho do União Barbarense de segurar o empate com o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, nesta quarta-feira, durou até os 39 minutos do segundo tempo quando o atacante Genílson marcou o gol da vitória do time da casa. Os catarinense subiram para a quinta posição, com 26 pontos, enquanto os paulistas amargam ainda a zona do rebaixamento, em 20º lugar, com 17 pontos, após 17 rodadas. Se a chuva adiou o jogo de terça para quarta, os fortes ventos castigaram os dois times, que erraram muitos passes. O União Barbarense se propôs a se defender, diante de um adversário nervoso diante da necessidade de se reabilitar da derrota para o Santa Cruz. Mas o time paulista perdeu Mantena, nos acréscimos do primeiro tempo, e apenas tentou se defender na etapa final. A pressão parecia que ia surtir efeito aos 20 minutos, quando Marcelo Miguel fez pênalti em Samuel. Mas Fábio Oliveira não teve tranqüilidade e bateu para fora. Só que o time catarinense teve mais uma chance de se redimir o erro aos 38 minutos, quando Ademir Sopa derrubou Michel na área e foi expulso. Genilson bateu e desta vez, definiu a vitória do Avaí. No sábado, dia 20, o União Barbarense receberá o Santo André. Antes disso, na terça, dia 16, o Avaí volta a jogar em casa, diante de outro clube paulista, o Ituano.