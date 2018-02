Avaí ganha e fica perto da vaga O Avaí venceu o Bahia por 2 a 0, neste sábado à tarde, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e ficou muito próximo do acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time catarinese passou a ter 8 pontos, atrás apenas do já classificado Brasiliense, no quadrangular final da Série B do Brasileiro. E precisa apenas de um empate na última rodada, quando enfrentará o Fortaleza, na capital cearense. O Bahia, que jogará com o clube do Distrito Federal também no próximo sábado, também está na briga pela vaga. O Avaí começou o jogo marcando sob pressão, buscando logo o primeiro gol. Aos 3 minutos, Badé tabelou com Tico e chutou para a boa defesa de Márcio. Mas o ímpeto do time da casa acabou rápido. Com uma marcação forte, o Bahia optou por explorar os contra-ataques. No segundo tempo, o Avaí voltou pressionando ainda mais, enquanto o Bahia continuava recuado. Jogando assim, o time catarinense quase abriu o placar com Júlio César, que aproveitou confusão na área e chutou para o gol. Mas o goleiro Márcio fez incrível defesa. De tanto insistir, o Avaí fez o primeiro gol aos 17 minutos. Em cobrança de falta, Edilson levantou a bola para Juliano, que, de cabeça, abriu o placar. Com o gol, inverteram-se os papéis. Enquanto o Bahia ia com tudo para o ataque, em busca do empate, quem passou a explorar os contra-ataques foi o Avaí. Melhor para o time da casa. Num contra-ataque aos 29 minutos, Tico recebeu passe de Joelson e fez 2 a 0 para o Avaí. Depois, começou a festa da torcida do time catarinense, que encheu o estádio da Ressacada, contando, inclusive, com a presença de seu mais ilustre membro, o tenista Gustavo Kuerten.