Avaí goleia Barueri e encerra jejum no Brasileirão

Com uma apresentação quase perfeita, o Avaí quebrou a sequência de três derrotas no Campeonato Brasileiro ao golear, neste domingo, o Barueri por 4 a 0, em jogo disputado no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Foram dois gols no primeiro tempo e dois no segundo. "Esta goleada serve para calar a boca dos corneteiros", desabafou o meia Marquinhos, um dos destaques do triunfo, em resposta às críticas recebidas nas últimas semanas.

O time catarinense demorou a se encontrar na partida e, com a marcação frouxa, conviveu com algumas ameaças do Barueri, especialmente através de investidas do meia-atacante Thiago Humberto. E quando conseguiu equilibrar o jogo, William abriu o placar. Aos 21 minutos, o único atacante do Avaí pegou um rebote e chutou duas vezes para vencer o goleiro Renê.

Seis minutos depois foi a vez de o ala Eltinho deixar sua marca. Ele se aproveitou da indecisão da zaga do time visitante e, com um chute colocado, fez o segundo gol do Avaí. O Barueri sentiu o golpe e nas poucas investidas pecou pela excessiva individualidade de seus jogadores durante o restante da etapa inicial.

O segundo tempo foi tranquilo para os catarinenses. Com uma forte marcação e amplo domínio, a equipe criou inúmeras oportunidades, porém só conseguiu ampliar o placar na segunda metade da etapa final. Aos 29 minutos, o meia Muriqui, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, recebeu passe do meia Marquinhos e, da entrada da área, chutou no canto de Renê para fazer o terceiro na partida e o seu sétimo no Brasileirão.

O quarto gol do Avaí não demorou para sair. Aos 37 minutos, o volante Lo Gago, de esquerda, arriscou chute potente de fora da área colocando a bola no ângulo direito do goleiro Renê.

Com 37 pontos e entre os dez primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Avaí volta a jogar no próximo domingo, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro. Já o Barueri, que terminou a rodada com 36 pontos, volta a jogar no sábado, em casa, contra o Cruzeiro.

AVAÍ 4 X 0 BARUERI

Avaí - Eduardo Martini; Rafael, Augusto e Emerson; Luis Ricardo, Ferdinando, Lo Gago (Carlos Eduardo), Marquinhos, Muriqui (Fabinho Capixaba) e Eltinho; William (Leonardo). Técnico: Silas.

Barueri - Renê; André Luiz, Daniel Marques e Xando; Marcos Pimentel, Ralf, João Vitor, Thiago Humberto (Emiliano) e Márcio Careca; Val Baiano (Otacílio Costa) e Flavinho (Basílio). Técnico: Diego Cerri.

Gols - William, aos 20, e Eltinho, aos 27 minutos do primeiro tempo; Muriqui, aos 29, e Léo Gago, aos 37 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Rafael, Émerson, Muriqui, Ferdinando (Avaí); Daniel Marques, André Luis, Márcio Careca, Otacílio Neto (Barueri).

Cartão vermelho - Daniel Marques (Barueri)

Árbitro - Wagner Reway (MT)

Público e renda - Não disponíveis

Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)