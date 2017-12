Avaí: gripe pode vetar Marquinhos Uma virose contraída pelo volante Marquinhos, do Avaí, poderá afastá-lo do jogo diante do Fortaleza, em Florianópolis (SC), na estréia no quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Fortemente gripado, Marquinhos foi vetado aos trabalhos realizados nesta quarta-feira. Porém o técnico Roberto Cavalo aposta na sua recuperação até sexta, quando conclui a fase de preparação do time para o decisivo confronto. Ele se constitui na única dúvida quanto aos 11 jogadores avaianos que estarão em campo no próximo sábado. "O Marquinhos faz parte do nosso esquema. Vou torcer para que se recupere o quanto antes", comentou o treinador, apontando o volante Bidu e o meia Paulista como eventuais substitutos. Cavalo justificou sua preferência pelo titular considerando suas características de excelente marcador, já que prevê um jogo truncado e que a marcação terá que ser predominante ao longo da disputa. Os jogadores entraram, nesta quarta-feira, em ritmo de concentração absoluta à partida num complexo de esportes e lazer, situado no balneário do Campeche, tradicional praia do Sul da Ilha de Santa Catarina.