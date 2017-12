Avaí inicia "operação Fortaleza" O Avaí iniciou nesta segunda-feira a "operação Fortaleza". O técnico Roberto Cavalo sustenta que uma vitória diante da equipe cearense, no próximo sábado, em Florianópolis, será um grandioso passo para a largada no caminho da Série A. "De nada adianta fazer projeções além do compromisso que temos no próximo sábado. Primeiro temos que nos voltar ao nosso maior desafio, o Fortaleza". Cavalo entende que uma largada positiva na competição vai contribuir para o aspecto emocional dos atletas no restante da competição. Para o jogo com o Fortaleza, o time atuará completo e fisicamente recomposto. Na derrota de sábado para o Náutico (2 a 1), em Recife, em jogo de cumprimento de tabela, já que havia antecipado classificação na penúltima rodada do quadrangular semifinal, o Avaí poupou nove jogadores titulares, dos quais quatro que ao longo da segunda fase acumularam o segundo cartão amarelo.