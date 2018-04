Avaí joga completo e cheio de cautela contra Atlético-MG

Sem abrir mão do sistema adotado nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, que representa uma série invicta de nove confrontos, o Avaí atuará completo no jogo diante do Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada da competição.

O técnico Silas, que ao longo da semana admitiu uma revisão do objetivo avaiano, então preocupado apenas em conquistar os pontos necessários para evitar o rebaixamento no primeiro ano de disputa na competição, promete uma equipe com cuidados especiais diante da equipe mineira.

O time agora quer figurar no G-4, a faixa de clubes que automaticamente estarão na Copa Libertadores do ano que vem. Na largada do segundo turno, o discurso é de cautela, especialmente diante do Atlético. Silas entende que as seis primeiras partidas do returno vão definir uma projeção mais concreta do time catarinense para o campeonato.

Sobre o jogo, a única dúvida na escalação do time fica por conta do aproveitamento de Marcus Winicius ou Ferdinando para a função de primeiro volante. O segundo, considerado titular, mesmo se recuperando de uma lesão no tornozelo, viajou com a delegação e é dúvida para o confronto.