Avaí joga sem o seu principal jogador O lateral-esquerdo Luizinho Neto será o principal desfalque do time do Avaí que joga nesta sexta-feira diante do Mogi Mirim. Apontado como o principal líder do grupo, o jogador foi afastado para se curar de uma hepatite e permanecerá na companhia de familiares, em Curitiba, nas próximas duas semanas. Com isso, sua vaga será ocupada por Rafael, lateral com origem nas categorias de base do clube, já que Badé ainda não cumpriu o prazo legal para entrar na equipe, conforme prevê o regulamento da Série B do Brasileiro. O mau tempo, que predominou durante a semana em Florianópolis, prejudicou um pouco a preparação do time. Diante de um adversário que ainda não venceu na competição, o técnico Marcos Paquetá preparou o Avaí para suportar a pressão do Mogi. "Estamos preparados para enfrentar todas as dificuldades possíveis. Eles devem jogar com três atacantes e a nós cabe jogar precavidos", afirmou o treinador do Avaí, que também não poderá contar com o atacante Tico, ainda sem condições físicas. Nas últimas três semanas, ele esteve em tratamento intensivo para se recuperar de um estiramento muscular.