Avaí luta para entrar no G-4 e Flamengo quer reagir

O Avaí, com uma campanha surpreendente até o momento, tem a chance neste sábado, na sequência da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, de entrar no G-4 - grupo dos que estariam classificados à Copa Libertadores de 2010. Já o Flamengo, que gostaria de estar na situação dos catarinenses, joga em casa para buscar a reabilitação após três derrotas seguidas e um pouco de paz, às 18h30 (com transmissão da Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3).

A rodada começou na última quarta-feira com o empate entre Barueri e Corinthians. Neste sábado, o Avaí busca seu 12.º jogo seguido sem perder para alcançar um objetivo além do esperado no início da competição - entrar no grupo dos quatro primeiros colocados. O time catarinense enfrenta o Coritiba, fora de casa, mas pode ser considerado favorito porque o rival paranaense faz campanha irregular e briga para fugir do rebaixamento.

OS JOGOS DA 22.ª RODADA Sábado, 29 de agosto 18h30 - Coritiba x Avaí 18h30 - Flamengo x Santo André 18h30 - Náutico x Atlético-PR Domingo, 30 de agosto 16 horas - Atlético-MG x Sport Recife 16 horas - São Paulo x Palmeiras 16 horas - Santos x Fluminense 18h30 - Internacional x Goiás 18h30 - Vitória x Cruzeiro 18h30 - Botafogo x Grêmio

No Maracanã, o Flamengo entra em campo contra o Santo André com o pensamento exclusivamente voltado para a vitória. Três derrotas consecutivas e a eliminação na Copa Sul-Americana foram suficientes para torcida pegar no pé de todos na Gávea e, por isso, um triunfo é fundamental até para o futuro do técnico Andrade.

O adversário flamenguista que não traz boas lembranças. O Santo André volta ao Maracanã, palco de sua surpreendente vitória sobre o mesmo Flamengo na final da Copa do Brasil de 2004. Neste sábado, o objetivo é ficar mais longe da zona de rebaixamento, mas a boa recordação anima o time do ABC paulista.

Na outra partida do dia, o Náutico busca a reabilitação para deixar as últimas colocações. Dentro de casa, no Recife, tem pela frente o Atlético-PR, que parece ter se encontrado após a chegada do técnico Antonio Lopes. Nos últimos cinco jogos do time paranaense, foram quatro vitórias e uma situação mais confortável neste Brasileirão.