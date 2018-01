Avaí muda 5 para encarar Santa Cruz Avaí e Santa Cruz se enfrentam na abertura da segunda fase da Série B do Brasileiro, nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Enquanto o time catarinense ficou com a 8ª e última vaga na primeira etapa do campeonato, os pernambucanos acabaram na liderança. Assim, o Santa Cruz pode ser considerado favorito neste grupo A, pois terminou a primeira fase com 41 pontos. Já o Avaí, que fez 32 pontos, quer aproveitar o fato de estrear em casa para surpreender. Quando os dois se enfrentaram pela primeira fase, no dia 6 de agosto, o Santa Cruz venceu o Avaí por 2 a 1, em Recife. "Temos que aproveitar a chance de estrear em casa para somarmos pontos, mas sempre respeitando o adversário, que é altamente qualificado", avisou o técnico Márcio Araújo, do Avaí. O Avaí, no entanto, terá 5 mudanças no time titular. Por suspensão, estão fora o volante Marquinhos, que será substituído pelo camaronês Steve, o lateral-esquerdo Rafael Gauchinho, que dá lugar a Lima, e o meia Michael, que abre vaga para Beto. Na defesa, o zagueiro Rogério Prateat está com uma lesão na coxa direita e, com isso, Pedro Paulo formará dupla com Naílton. Mas a alteração mais ousada é a saída do artilheiro da equipe com 11 gols, Fábio Oliveira, para a entrada de Genílson. Segundo Márcio Araújo, o novo titular está em melhor fase técnica. No Santa Cruz, o técnico Givanildo de Oliveira terá à sua disposição todo o time considerado titular. Paulinho, Leonardo, Rozembrik e Carlinhos Bala, preservados na rodada final da primeira fase, estão de volta. "É importante largar na frente, mas jogando fora o empate é bom resultado", revelou Givanildo Oliveira.