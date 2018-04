Avaí muda para pegar Coritiba e manter série invicta O Avaí terá três mudanças no time que neste sábado, às 18h30, joga diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Das alterações, a mais significativa é a escalação do lateral direito Luiz Ricardo como único atacante da equipe. "Ele (Luis Ricardo) deve jogar ali na frente pois será o homem que vai preparar", comentou o técnico Silas.