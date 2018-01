Avaí perde o técnico José Galli Neto O técnico José Galli Neto pediu demissão e deixou o Avaí nesta terça-feira. O motivo não foi revelado, mas o presidente do clube catarinense, João Nilson Zunino, aceitou a saída e já procura um novo treinador para a seqüência da Série B do Brasileiro. José Galli Neto assumiu o cargo no dia 6 de janeiro e, desde então, comandou o Avaí em 29 jogos, conquistando 16 vitórias, 11 derrotas e dois empates. Enquanto a diretoria do Avaí procura um substituto, quem vai assumir interinamente o cargo é Edson Luiz Benites, das categorias de base. O time ocupa a 9ª colocação na Série B do Brasileiro, com 12 pontos.