Avaí pode subir seis posições na Série B Em décimo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 22 pontos, o Avaí recebe o Caxias nesta terça-feira, às 20h30, buscando a sétima vitória na competição, o que lhe garantiria a quarta posição na tabela de classificação. Os gaúchos, em 22º, com 16 pontos, querem somar pontos para afastar de vez a possibilidade de um rebaixamento para a Série C de 2004. Em campo os jogadores buscam também quebrar um jejum de vitórias em casa. Desde o dia 10 de junho, quando venceu o Marília por 2 a 1 os catarinenses não conseguem vencer diante de sua torcida. Depois disso foram mais quatro jogos, com três empates e uma derrota. O baixo retrospecto em casa acaba refletindo também na artilharia do time. Com 12 gols marcados em 16 jogos, o Avaí tem o pior ataque da competição, perdendo até para o lanterna União São João, de Araras, que já marcou 14. O Caxias viajou para Florianópolis embalado pelo heróico empate em 4 a 4 com o Vila Nova após estar perdendo por três gols de diferença. Para este jogo o técnico José Galli Neto, que assumiu o comando do time há três jogos e ainda não perdeu, deverá manter o volante Juari entre os titulares.