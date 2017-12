Avaí pode ter desfalque na zaga O zagueiro Júlio Cesar pode desfalcar o Avaí no jogo deste sábado, contra o Brasiliense, em Florianópolis, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Pelo segundo dia seguido, Júlio Cesar foi poupado dos treinos, já que ainda sente dores provocadas por uma tendinite do joelho. O médico Luiz Fernando Funchal garantiu, no entanto, que o jogador vai se recuperar a tempo de participar da partida de sábado. Já o técnico Roberto Cavalo demonstrou preocupação com o eventual desfalque. Afinal, ele também tem problemas no meio-de-campo: os volantes Juliano e Marcos Basílio estão suspensos. Caso Júlio Cesar não possa jogar, o mais provável é que Jardel vá para a zaga. Com isso, Bidu jogará no meio-de-campo.