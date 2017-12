Avaí preocupado com o calor baiano O forte calor que predomina na região Nordeste do Brasil será, segundo os integrantes da comissão técnica do Avaí, um obstáculo importante a ser superado no decorrer da partida diante do Bahia, em Salvador (BA). Previsões meteorológicas apontam que a temperatura pode chegar a 34ºC no horário do jogo. Este fato dominou as conversas no embarque da delegação avaiana, nesta quinta-feira, para a capital baiana. E na bagagem seguiu uma dieta especial para suportar os obstáculos previstos na partida. "Temos um plano nutricional que será colocado em prática, tão logo desembarcamos em Salvador", informou o preparador físico Alvaro Andreis. Segundo antecipou, a baixa umidade relativa do ar, típica da região, obrigará com que os jogadores se submetam a um processo maior de hidratação. Ele defende a redução do sal na alimentação dos atletas nas 48 horas que antecedem a partida. "Além disso, um reforço com a ingestão de alimentos ricos em cálcio e potássio será fundamental para os jogadores", acrescentou. No embarque, o técnico Roberto Cavalo também opinou sobre as condições da partida. "Não estamos acostumados a jogar nestas circunstâncias e a vantagem é toda do Bahia. Mas independente da hora e o calor, tenho a convicção de que nossos jogadores farão uma grande partida", avaliou. Ele justificou sua confiança alegando o processo de evolução técnica do time e disparou: "O Bahia passa por um processo contrário."