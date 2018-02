Avaí promete jogar forte no domingo O Avaí forte e confiante. A promessa foi feita pelo técnico Roberto Cavalo, nesta segunda-feira, após reunir-se com os jogadores, no dia que abriu a semana de treinamentos voltados à decisiva partida diante do Fortaleza, sábado que vem, na capital cearense. Será o último jogo da equipe catarinense na temporada, que tem a seu fator o empate para conquistar o acesso à Série A de 2005. "Nossa proposta é de entrar em campo forte desde o primeiro minuto de jogo. A classificação só depende de nós mesmos", defende Cavalo. O treinador avaiano já antecipou que o zagueiro Naílton, que cumpriu suspensão automática na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, sábado passado, volta a exercer a sua função. O ocupante da vaga do atacante Evando (suspenso) será definida entre Paulista e Joelson. Se optar por Paulista, o Avaí terá cinco homens com características de meio-de-campo (sendo três volantes) e apenas um atacante (Tico).