Avaí repete o time para enfrentar Botafogo Depois da vitória na estréia da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Lula Pereira irá repetir o time do Avaí no jogo contra o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no estádio Caio Martins, em Niterói. A iniciativa dele tem como principal objetivo aperfeiçoar o entrosamento da equipe, que nos dois meses que antecederam a competição realizou apenas dois amistosos. Lula quer ver o Avaí sendo audacioso. "O time vai se apresentar com mais raça e o resultado de vitória será nossa constante motivação ao longo do jogo", disse o treinador. "Nosso objetivo, por mais que a partida possa se apresentar como difícil, será sempre os três pontos", reforçou o volante Mancuso.