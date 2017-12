Avaí sabe que está no prejuízo Uma proposta mais ofensiva, sustentada pela necessidade de vitória. Assim, define o técnico Roberto Cavalo, será a postura que o Avaí terá que adotar no seu jogo de sábado, diante do Bahia, em Salvador, válido pela segunda rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. "A derrota do Bahia para o Brasiliense foi normal. O anormal foi o Avaí ter empatado, em casa. Nós largamos com prejuízo que precisa ser recuperado", afirmou Roberto Cavalo. Recuperado de uma contusão, o atacante Joelson, que é o vice-artilheiro do Avaí na Série B, com quatro gols, já está fisicamente apto para jogar. Mas Roberto Cavalo deve manter o mesmo time que empatou com o Fortaleza na estréia.