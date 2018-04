Avaí surpreende Coritiba e deixa rival perto da zona da degola

O Coritiba fez uma fraca apresentação diante do Avaí, no fim da tarde deste sábado, no Couto Pereira, e foi surpreendido pelo adversário. O time catarinense foi mais organizado e mereceu a vitória por 2 a 1. Já o time paranaense saiu de campo sob as vaias da torcida, que protestou o tempo todo contra o técnico Marquinhos Santos, que não conseguiu organizar a equipe com as substituições e sofreu o revés pela quarta rodada do Brasileirão.

A má jornada do Coritiba anunciou-se já no começo do jogo. Com apenas 30 segundos de bola rolando, o zagueiro Leandro Almeida tentou atrasar a bola para o goleiro Bruno e o atacante Anderson Lopes, do Avaí, interceptou a jogada e abriu o placar.

O gol abalou o time paranaense, que não conseguia criar jogadas ofensivas para tentar o empate. Já o time catarinense conseguia realizar contra-ataques perigosos, ficando mais perto do segundo gol do que de sofrer o empate.

Na volta do intervalo, Marquinhos tentou deixar o Coritiba mais ofensivo. O atacante Paulinho entrou no lugar do volante João Paulo e marcou o gol de empate logo aos 4 minutos. A mudança parecia ter surtido algum resultado e a equipe da casa chegou a criar algumas situações para marcar o segundo gol.

No entanto, foi o Avaí que soube aproveitar a sua chance. Aos 33 minutos, os catarinenses entraram tocando a bola pela esquerda da área e encontraram o atacante Roberto, desmarcado, no lado direito. O jogador aproveitou a oportunidade e chutou cruzado, sem chances para Bruno.

Foi a terceira derrota do Coritiba em quatro rodadas. O time parananense tem apenas três pontos e está perto da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o adversário será o Fluminense, no Maracanã. Já o Avaí está com 7 pontos, na parte de cima da tabela. Os catarinenses voltam a jogar quinta-feira, em Florianópolis, contra o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 2 AVAÍ

CORITIBA: Bruno; Norberto, Leandro Almeida, Welinton e Ivan; João Paulo (Paulinho), Hélder, Eosinei e Ruy (Negueba); Rafhael Lucas e Welington Paulista (Giva). Técnico: Marquinhos Santos.

AVAÍ: Wagner; Nino Paraíba, Jeci, Emerson e Romário; Tenan, Renan Oliveira, Eduardo Neto e Pablo (André Lima); Hugo (Roberto) e Anderson Lopes (Rômulo). Técnico: Gilson Kleina

GOLS: Anderson Lopes, aos 30 segundos do primeiro tempo; Paulinho, aos 4, e Roberto, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Leandro Almeida, Hélder, Paulinho e Rosinei (Coritiba); Wagner, Emerson, Romário e Renan (Avaí).

ÁRBITRO - Ítalo Medeiros de Azevedo (RN) .

RENDA: R$ 163.140,00.

PÚBLICO: 9.906 torcedores.

LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.