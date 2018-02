Avaí surpreende Portuguesa no Canindé Em duas rodadas, a Portuguesa despencou na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira à noite, com futebol fraco, o time foi derrotado pelo Avaí por 1 a 0, em pleno Canindé e, ao invés de sonhar com uma vaga na próxima fase, precisa começar a se preocupar com o descenso. O time caiu para o 10º lugar - estava em 5º há dois jogos -, com 12 pontos, a apenas quatro dos seis últimos colocados, que serão rebaixados para a Série C de 2005. O time catarinense comemorou o resultado: subiu para o 5º lugar, com 14 pontos. Sem criatividade no meio-campo, as duas equipes criaram poucas chances de gols no primeiro tempo. Mas o Avaí, melhor distribuído em campo, foi superior. Mesmo atuando com três zagueiros, a Portuguesa não conseguiu evitar os perigosos contra-ataques do time catarinense. E foi num deles que Joélson abriu o placar. Aos 19 minutos, o atacante recebeu pela esquerda, teve liberdade para dominar e escolher o canto antes de finalizar. "O time esteve mal posicionado e não podia ter dado a liberdade para o adversário", criticou o técnico Paulo Comelli, da Portuguesa. "O Joélson estava sozinho no meio-campo e avançou sem marcação até o gol. Isso não pode acontecer." Na única boa jogada ofensiva da equipe da casa, aos 32, Edmilson dominou dentro da área e deixou para Róbson Lino, que bateu torto, pela linha de fundo. Para o segundo tempo, Comelli promoveu a estréia do meia Bechara, contratado na semana passada, no lugar de Acciolly. Com a alteração, a Portuguesa levou mais perigo ao goleiro Adinan. Aos 8 minutos, Edmilson desceu pela esquerda e rolou para Paulo Isidoro. O meia se precipitou e bateu de primeira, pela linha de fundo. O Avaí teve chance para ampliar aos 16. Sem marcação, Paulista completou, de cabeça, um cruzamento da direita, mas não deu sorte: a bola bateu na trave esquerda de Gléguer. Kleyr também foi infeliz: aos 27, após escanteio cobrado por Ângelo, a bola escapou do goleiro Adinan, e o atacante da Portuguesa bateu bem, mas acertou a trave. "A equipe não jogou bem, mas o Avaí teve seus méritos, jogou como se deve atuar fora de casa", disse o goleiro Gléguer, que aceitou as cobranças dos torcedores. "A Série B é mesmo uma pedreira, a torcida tem razão de nos criticar."