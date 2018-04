Avaí tem sua última chance para evitar rebaixamento

O ambiente conturbado que se sustenta no clube desde o início do campeonato culminou na última segunda-feira com a demissão do técnico Toninho Cecílio e de seus dois auxiliares, além do coordenador de futebol Gustavo Mendes. O treinador não resistiu a mais uma derrota, para o São Paulo, no sábado passado, que deixou o Avaí na lanterna.

Para enfrentar o Cruzeiro, o comando será do auxiliar técnico Edson dos Santos, conhecido como Neguinho. Sem muito tempo para mudanças, ele deve manter praticamente o mesmo time que perdeu para o São Paulo na rodada passada. A novidade pode ser a volta do atacante William, que é artilheiro do Avaí no Brasileirão, com 14 gols marcados.