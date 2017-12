Avaí: tendinite ameaça Júlio César Uma tendinite no joelho esquerdo poderá tirar o zagueiro Júlio Cesar do time do Avaí que no sábado, às 16 horas, joga com o Brasiliense, na Capital catarinense, pela terceira rodada das finais do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador teve sua participação impedida no primeiro treino coletivo, realizado hoje, após reclamar de dores. "O doutor falou que se trata de uma lesão normal pela carga de jogos e treinos, mas eu estou confiante na recuperação breve. Acredito que não será qualquer dorzinha que vai impedir que eu atue nesta importante partida", afirmou o zagueiro. Impossibilitado de contar com o zagueiro, o técnico Roberto Cavalo lançou Bidu na zaga no decorrer do coletivo. Bidu, aliás, é a aposta do treinador para recompor o meio-de-campo, já que os volantes Juliano e Marcos Basílio vão cumprir suspensão automática. Caso venha a ser vetado definitivamente à partida, Cavalo terá que optar por uma formação mais ofensiva, que foi ensaiada no coletivo realizado no estádio da Ressacada. Ele treinou apenas com um homem de ofício na marcação (Marquinhos), lançando no setor dois meias ofensivos (Paulista e Joelson) e apenas um armador (Marquinhos Paraná). Evando e Tico figuram como os intocáveis da equipe. Juntos, já marcaram 12 gols na na Série B.