Avaí tenta a primeira vitória na Série B Motivado pelo empate por 2 a 2 com o Londrina, sexta-feira passada, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí volta a jogar nesta terça-feira, no estádio da Ressacada. A equipe catarinense enfrentará o Santo André, a partir das 20h30, com duas mudanças promovidas pelo técnico Marcos Paquetá. A principal delas acontece no setor defensivo. O zagueiro Marcelo Tavares teve sua inscrição homologada e fará estréia com a camisa do clube. "Eles têm um ataque muito perigoso e será necessário muita marcação", definiu. O goleiro Pitarelli, ex-Guarani, também está em situação legal, porém Paquetá decidiu manter Gilberto com a camisa 1. Autor do gol de empate contra o Londrina, o meia-atacante Ceará, de 18 anos, ganhou a posição de titular na vaga que era ocupada pelo volante Kel. A única dúvida é em relação ao centroavante Tico, que se submeterá a um teste físico momentos antes da partida. Caso não tenha condições de jogo, Joélson vai ser escalado.