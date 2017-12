Avaí tenta recuperar pontos perdidos Já em Salvador, onde enfrenta o Bahia neste sábado, na Fonte Nova, o Avaí sabe que precisa de um bom resultado fora de casa para seguir com chances no quadrangular final da Série B do Brasileiro. Afinal, na rodada de estréia, a equipe catarinense só empatou com o Fortaleza em Florianópolis. "Se trata de outra final. Na primeira jogamos bem, marcamos o gol, mas fomos prejudicados pelo erro da arbitragem. Recuperar os pontos perdidos em casa é o nosso maior desafio para manter as chances de subir para a primeira divisão", disse o zagueiro Júlio César. Satisfeito com o desempenho da equipe no empate com o Fortaleza, sábado passado, o técnico Roberto Cavalo decidiu repetir a mesma escalação para o confronto diante do Bahia. "Notadamente, este grupo está em permanente evolução. Não se justifica fazer mudanças, mesmo jogando fora de casa. O Avaí é um time equilibrado", explicou o treinador.