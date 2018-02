Avaí tenta superar outro paulista O Avaí tentará, nesta sexta-feira, a partir das 20h30, em Florianópolis, superar a terceira equipe de São Paulo no Campeonato Brasileiro da Série B. Recebe, no estádio da Ressacada, o Paulista, de Jundiaí, concentrado na permanência entre os oito melhores clubes que passarão para a segunda fase do torneio. Nas últimas três semanas, o Avaí, que é o 7º colocado com 14 pontos na tabela de classificação, já derrotou o Marília e a Portuguesa, ambos por 1 a 0. Ao atestar o bom comportamento tático da equipe nas últimas apresentações, o técnico Marcos Paquetá repete a escalação pelo terceiro jogo seguido. Gripado, o goleiro Adinam e o volante Marcos Basílio, com uma lesão muscular, chegaram a ameaçar estratégia do treinador, porém foram confirmado na quinta-feira depois de se submeter a um rígido acompanhamento médico ao longo da semana. "Recuperei minha vaga na equipe com muita dedicação nos trabalhos. Mesmo que estivesse na UTI daria um jeito para participar desta partida", comentou, confiante, o goleiro do Avaí.