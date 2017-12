Avaí terá mudanças forçadas no sábado A política do Avaí da manutenção do mesmo time, adotada pelo técnico Roberto Cavalo nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B e que terminaram empatados (contra Fortaleza e Bahia), não será repetida na partida diante do Brasiliense, no próximo sábado, em Florianópolis (SP). O motivo é que no jogo da última rodada do turno, o Avaí não contará com três titulares que vão cumprir suspensão automática. O setor com o maior desfalque será o meio-campo. Os volante Marcos Basílio e Juliano, homens que tem por características a forte marcação, vão assistir a partida das arquibancadas. O outro desfalque é o lateral-esquerdo Badé. Cavalo começa a definir apenas nesta terça-feira seus substitutos, quando o time se reapresenta, já que concedeu folga geral no feriado comemorativo à proclamação da República. Além das mudanças no meio e no lado esquerdo da defesa, o treinador avaiano também deve promover a volta do Luizinho Neto à lateral-direita. O jogador entrou no segundo tempo da partida diante do Bahia no sábado passado com destacada atuação. O meia-atacante Joelson figura como um dos reforços para o meio. Cavalo pretende definir uma escalação com perfil ofensivo a fim de tentar consolidar a primeira vitória nas finais.